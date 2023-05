Donauwörth/Augsburg

Hepatitis-Prozess: Auch Ärzte wussten, dass etwas nicht stimmt

Plus Im Mediziner-Umfeld des Angeklagten in Donauwörth gab es immer wieder Beobachtungen – etwa erhöhte Mengen an Opiaten oder unwirksame Narkosemittel. Bald kommen die Opfer zu Wort.

Von Barbara Würmseher

"Er war immer pflichtbewusst, korrekt, freundlich und nett, sehr gut in allen fachlichen und handwerklichen Dingen!" – an der beruflichen Kompetenz des ehemaligen Anästhesisten der Donauwörther Donau-Ries-Klinik lassen seine damaligen Kollegen auch am fünften Verhandlungstag im "Hepatitis-Prozess" keine Zweifel. Alle bisherigen Zeugen am Landgericht Augsburg aus dem einstigen Kollegenkreis des Angeklagten loben dessen medizinische Befähigung. "Er war auf einem absolut hohen Niveau!", hieß es auch am Montag. Doch da gab es eben auch jene andere, jene dunkle Seite des heute 60-Jährigen.

Die Seite des medikamentenabhängigen Menschen mit chronischer Darmerkrankung, der versucht hat, seine Sucht, seine Schmerzen und seine Stimmungsschwankungen zu verbergen. Er tat dies auf eine Weise, die ihm heute zur Last gelegt wird: Indem er nämlich heimlich einen Teil der für Operationen hergerichtete Narkosemittel mit einer Spritze aufzog, sich selbst injizierte und den verbleibenden Rest für den Patienten mit Kochsalzlösung auffüllte. Dabei muss er auf irgendeinem Weg auch zahlreiche Menschen mit Hepatitis C infiziert haben – eine Viruserkrankung, unter der er selbst, wohl unwissentlich, litt. 51 Fälle wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor.

