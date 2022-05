Autofahrer geraten in Donauwörth aneinander: Strafe für 56-Jährigen

Plus Ein 56-Jähriger aus dem Kreis Dillingen hupt, überholt und bremst in Donauwörth ab. Das bringt ihn jetzt vor Gericht.

Zwei Autofahrer aus dem Kreis Dillingen haben sich in Donauwörth eine Art Duell geliefert. Für einen der Beteiligten endete die Sache vor dem Amtsgericht Nördlingen.