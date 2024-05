Autofahrer hat bei einer Kontrolle rund 0,5 Promille

Die Polizei erwischt einen alkoholisierten Autofahrer in Donauwörth. Er bekommt nun einigen Ärger, unter anderem ein mindestens einmonatiges Fahrverbot.

Einiges "getankt" hatte ein Autofahrer, der am Morgen in eine Polizeikontrolle geriet. Wie die Beamten mitteilen, hielten sie den 41-Jährigen Autofahrer im Donauwörther Weidenweg an. Eine Atemalkoholmessung im Rahmen der Prüfung der Fahrtüchtigkeit erbrachte bei dem Mann einen Wert von mehr als 0,25 Milligramm pro Liter (rund 0,5 Promille Blutalkoholkonzentration), weswegen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Dies bedeutet: mindestens 500 Euro Bußgeld, sowie ein mindestens einmonatiges Fahrverbot. Zudem musste der Mann bis zum Abbau der Alkoholisierung im Körper sein Auto stehen lassen. (AZ)