Autofahrer wird nach Hupen an Einkaufszentrum handgreiflich

Im Bereich des Parkplatzes der "Donaumeile" in Donauwörth ist es zu einer Auseinandersetzung gekommen.

In Donauwörth regt sich ein Mann an der "Donaumeile" offenbar über das Verhalten einer Pkw-Fahrerin auf und geht diese an.

In Donauwörth ist ein Autofahrer handgreiflich geworden, nachdem ihn eine Frau, die mit einem Pkw unterwegs war, angehupt hatte. Der Vorfall ereignete sich nach Auskunft der Polizei am Donnerstagnachmittag im Bereich des Einkaufszentrums "Donaumeile"- Dort hupte die Fahrerin eines Kleinwagens kurz vor der Einfahrt, weil aus Sicht der Frau der Fahrer eines Pkw vor ihr grundlos auffällig langsam unterwegs war. Gleich darauf begegneten sich die beiden auf der Parkfläche persönlich. Im weiteren Verlauf schubste der Mann die Kontrahentin offenbar derart, dass sie eine schmerzhafte Prellung erlitt. Da der mutmaßliche Täter beim Erscheinen einer Streifenbesatzung nicht mehr vor Ort war, erfolgen die weiteren Ermittlungen zu seiner Identität über den Halter des Pkw, der im Landkreis Augsburg zugelassen ist. Es besteht der Verdacht der Körperverletzung. (AZ)

