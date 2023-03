Angreifer verletzt einen Mann im Streit mit einer Gabel am Auge

Eine Auseinandersetzung in Donauwörth endet böse. Die Kripo ermittelt gegen einen 45-Jährigen.

Ein Streit mit gravierenden Folgen hat sich am Samstag in Donauwörth zugetragen. Die Auseinandersetzung endete für einen Mann im Krankenhaus, gegen den anderen ermittelt die Kripo Dillingen.

Nach einer gemeinsamen Feier am Samstag, bei der offenbar auch reichlich Alkohol im Spiel war, gerieten um etwa 18 Uhr der 45- und der 40-Jährige aneinander. Der Ältere griff dabei den Jüngeren mit einer Gabel an und verletzte ihn laut Polizei mittelschwer am Auge. Das Opfer erschien allerdings erst am Sonntag bei der Polizeiinspektion Donauwörth, um den Vorfall mitzuteilen. Anschließend brachte der Rettungsdienst den Verletzten ins Krankenhaus.

Den Kontrahenten traf die Polizei in seiner Wohnung an und nahm ihn vorläufig fest. Inzwischen befindet sich der Mann wieder auf freiem Fuß. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung übernommen. (AZ)