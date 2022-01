Blitzeraktion in Donauwörth: Nur wenige sind zu schnell

Bei einer Geschwindigkeitsmessung auf Höhe des Schweizerhofes stellte die Verkehrspolizei nur wenige Verstöße fest. 22 der 458 Fahrer waren zu schnell unterwegs.

Verkehrspolizeibeamte haben am Mittwoch im Zeitraum von 8.40 Uhr bis 12 Uhr auf der Staatsstraße 2215 auf Höhe des Schweizerhofes die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge kontrolliert. In beide Fahrtrichtungen wurden hierbei laut Auskunft der Polizei insgesamt 458 Fahrzeuge erfasst, von denen sich eine deutlich überwiegende Zahl an die geltende Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern hielt.

Die meisten Fahrzeugführer hielten sich an die Höchstgeschwindigkeit, 22 Schnellfahrer müssen jedoch nun mit den Konsequenzen rechnen

22 Fahrzeuge wurden jedoch wegen gravierender Überschreitungen geblitzt. Zehn davon kamen nach Angabe der Beamten mit einer gebührenpflichtigen Verwarnung davon, 12 erhielten eine Bußgeldanzeige. Trauriger Spitzenreiter war ein Autofahrer in Richtung Marxheim, der mit 107 Sachen gemessen wurde. Ihn erwarten nun ein einmonatiges Fahrverbot, Bußgeld in Höhe von 320 Euro sowie zwei Punkte. (AZ)