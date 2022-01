Das steckt hinter dem Bombenalarm im Donauwörther Lidl

Plus Ein verdächtiges Paket sorgt in der Donauwörther Lidl-Filiale für Aufregung. Eine Spezialeinheit des LKA lässt den Supermarkt räumen. Wie der Einsatz ablief.

Die Donauwörther Lidl-Filiale ist am Montagnachmittag wegen eines Bombenalarms geräumt worden. Sämtliche Kunden und Mitarbeiter des Discounters in der Artur-Proeller-Straße mussten den Markt gegen 14.30 Uhr verlassen.