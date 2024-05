BR-Radltour: ESC-Kandidat Michael Schulte kommt nach Donauwörth

Jetzt ist es raus: Der Singer-Songwriter, bekannt aus der TV-Sendung "The Voice" und vom Eurovision Song Contest, tritt in der Großen Kreisstadt auf.

Bei „The Voice“ wurde er 2012 Dritter und ein paar Jahre später sogar Coach, beim Eurovision Song Contest 2018 hat er ganz Deutschland mit seinem Hit „You Let Me Walk Alone“ mit einem vierten Platz glücklich gemacht – und im Juli ist er nun in Donauwörth zu Gast: Singer-Songwriter Michael Schulte. Nach 2009 ist Donauwörth in diesem Jahr wieder Etappen-Ziel der BR-Radltour.

Am 29. Juli rollen nachmittags die Radler über die Ziellinie in der Reichsstraße, ab 17 Uhr wird dann ordentlich gefeiert – mit einem großen Open-Air-Familienfest, für Teilnehmer und natürlich auch für Gäste. Nun steht fest, zu welchem Künstler abends vor der Bühne getanzt werden darf: Der deutsche Singer-Songwriter Michael Schulte wird alle Radler und Besucher auf dem Festplatz in der Neuen Obermayerstraße begeistern. Der Eintritt ist kostenfrei. Ab 17.30 Uhr (Einlass 17 Uhr) startet das Abendprogramm, bei dem auch die Bayern-3-Band und später ein Bayern-3-DJ das Publikum anheizen werden.

BR-Radltour: Stargast in Donauwörth ist Michael Schulte

Oberbürgermeister Jürgen Sorré freut sich über den Besuch von Michael Schulte, wie es in einer Pressemitteilung heißt: „Mit ihm dürfen wir bei uns in Donauwörth einen Sänger begrüßen, der alle Altersgruppen gleichermaßen begeistern wird. Ich bin mir sicher, dass wir einen fantastischen Abend auf unserem Festplatz feiern dürfen und lade an dieser Stelle alle Donauwörtherinnen und Donauwörther herzlich dazu ein." (AZ)