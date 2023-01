Brand in Küche von Gaststätte in Donauwörth: Angestellte reagieren schnell

In einem Lokal in Donauwörth entzündet sich heißes Fett. Das Personal reagiert laut Polizei "geistesgegenwärtig" und verhindert Schlimmerers.

Großer Schreck für das Personal einer Gaststätte in Donauwörth: Am frühen Donnerstagabend entstand in der Küche des Lokals in der Gartenstraße ein Brand. Die Flammen breiteten sich schnell aus, konnten aber durch die laut Polizei "geistesgegenwärtige Reaktion" der Anwesenden erstickt werden, bevor ein größeres Feuer entstand.

Das Ganze passierte der Polizei zufolge gegen 18.25 Uhr. In der Küche geriet heißes Fett in Brand. Das Feuer breitete sich in Sekundenschnelle auf die Entlüftungsanlage aus. Das Personal hatte aber eine Löschdecke parat und warf diese über den Brandherd. Dadurch wurde verhindert, dass die Flammen auf weiteres Mobiliar übergriffen.

Die Freiwillige Feuerwehr Donauwörth eilte mit 24 Kräften zu dem Gasthaus und löschte den Brand vollends ab. Die Höhe des Sachschadens ist nach Auskunft der Polizei noch unklar. Verletzt wurde niemand. (AZ)