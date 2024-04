Donauwörth

06:00 Uhr

Das sind die Grundstücke in Donauwörth - und so viel kosten sie

Das neue Baugebiet an der Küsterfeldstraße in Riedlingen ist eines der wenigen in Donauwörth außerhalb des Alfred-Delp-Quartiers.

Plus Trotz nach wie vor hoher Zinsen und Materialkosten ist laut Bauamt wieder mehr Interesse am Bauen im Stadtgebiet spürbar. Wo Bauplätze sind und was sie kosten.

Von Thomas Hilgendorf

Es waren schier traumhafte Zeiten für Menschen, die sich ein Eigenheim wünschten: Vor fünf bis zehn Jahren tendierten die Zinsen gen Null, die Materialkosten lagen zumindest im moderaten Rahmen - und es schien, als würden die Kommunen im Landkreis Donau-Ries mehr und mehr Baugebiete ausweisen. Einiges davon hat sich rasant in die andere Richtung gedreht, wie das Beispiel Donauwörth eindrucksvoll zeigt. Doch andererseits scheint der Tiefpunkt im Stadtgebiet überwunden, wie aus dem Bauamt zu hören ist.

Robert Strasser ist neuer Gesamtleiter des Donauwörther Bauamts. Zuvor war er vor allem für den Bereich der Liegenschaften zuständig. In Strassers Büro im Rathaus hängt ein riesiger Plan mit vielen bunt eingezeichneten Flächen. Das Gebilde zeigt das Herzstück des künftigen Donauwörther Wohnungsmarktes, zumindest des Markts für die kommenden zehn Jahre. Dann könnte das neue Alfred-Delp-Quartier in der Parkstadt hoch oben auf dem Schellenberg fertig bebaut sein, wie Strasser erklärt. Gut 2000 bis 2500 Neubürger dürften dann hier leben - die Stadt würde mehr als zehn Prozent an Bürgern dazugewinnen.

