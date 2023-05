Donauwörth

Ambitionierte Ziele: Das will der Leiter des neuen Jugendcafés in erreichen

Das neue Jugendcafé in Donauwörth wird von Yasin Akyüz geleitet. Der ausgebildete Jugend- und Heimerzieher will viel mit den jungen Menschen vor Ort gestalten, ihnen aber auch viel Raum zur freien Entfaltung geben.

Plus Yasin Akyüz ist ab sofort ein Ansprechpartner für die Jugendlichen in Donauwörth. Er hat einiges vor mit dem neuen Jugendcafé im Zentrum der Reichsstraße.

Von Thomas Hilgendorf

Poster, Konzertankündigungen, HipHop aus den Boxen, Punkrock auf der Bühne, Graffiti im Innenhof. Nein, ganz so ist es noch nicht im neuen Jugendcafé in der Donauwörther Reichsstraße. Aus gutem Grund, wie Yasin Akyüz sagt, der für die Stadtjugendpflege den Treffpunkt leitet. Die Jugendlichen, sie sollen hier kreativ sein und die frisch eingerichteten Räume selbst gestalten. Akyüz sagt, ein wichtiges Ziel seiner Arbeit sei erreicht, wenn die Jugendlichen in der Stadt das just eröffnete Café irgendwann als "zweite Heimat" sähen.

Es glänzt noch alles in dem vormaligen Reisebüro. Die loungeartigen Holzböden, die weißen Raumteiler mit den Brettspielen, die Theke, die Küche - alles. Die Wände sind schneeweiß, aber bereits mit Schildern versehen, dass sich die Jugendlichen dort verewigen dürfen. "Klar, es soll hier immer bunter werden", sagt Akyüz, der seit Kurzem für die Stadtjugendpflege arbeitet und während der Woche (sowie einmal im Monat am Samstag) für die jungen Menschen da ist.

