Donauwörth

21:40 Uhr

Demo fürs Impfen in Donauwörth: "Wir werden laut bleiben"

Plus Ein Zeichen gegen Querdenken und unterlassene Solidarität setzen - das wollten die Jusos am Freitag bei ihrer Demo in Donauwörth. Viele schlossen sich an.

Von Ilona Schmid

Es herrscht winterliche Idylle im Donauwörther Ried, ein geschmückter Weihnachtsbaum und die Beleuchtung der Straßen verbreiten festliche Weihnachtsatmosphäre. Doch dieser Freitagabend sollt keinesfalls eine stille Nacht sein - im Gegenteil. Mehrere Menschen versammelten sich im Donauwörther Ried um lautstark ein Zeichen zu setzen: Gegen Querdenken, gegen Impfverweigerung und vor allem deutlich für Wissenschaft und Solidarität.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen