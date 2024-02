Der Arbeitsmarkt in Donauwörth bleibt stabil

Der Bedarf an Arbeitskräften ist rund um Donauwörth weiter hoch. Mehr als 1600 offene Stellen meldet die Agentur für Arbeit im Februar.

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Donau-Ries ist im Februar leicht gesunken. Das teilt die Agentur für Arbeit mit. Die Arbeitslosenquote liegt bei 2,6 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte unter dem Wert des Vormonats. "Aktuell sind 2081 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 66 weniger als vor einem Monat“ berichtet Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth. „Wir haben im gesamten Agenturbezirk weiterhin die niedrigste Arbeitslosenquote in Deutschland und trotz der konjunkturellen Schwäche ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt recht stabil." Zwar verzeichne die Agentur etwas mehr Abmeldungen als im vergangenen Monat, aber insbesondere der Start zahlreicher beruflicher Weiterbildungsmaßnahmen lasse die Arbeitslosigkeit leicht sinken.

Der Bedarf an Arbeitskräften ist nach wie vor hoch. Das Anforderungsprofil der gemeldeten Stellen liegt hauptsächlich auf Fachkraftniveau oder höher, jedoch werden auch Arbeitsplätze im Helferbereich angeboten. "Da im Laufe der kommenden Monate viele der Geflüchteten aus der Ukraine ihre Integrations- und Sprachkurse beenden, eröffnen sich hier Chancen auf eine zeitnahe Integration in Arbeit. Möglicherweise zunächst im Helferbereich, aber mit unseren Unterstützungsmöglichkeiten für Arbeitgeber und ihre Beschäftigten sind Qualifizierungen bis hin zu einem Berufsabschluss eine weitere Option", so Paul.

617 Menschen rund um Donauwörth haben sich arbeitslos gemeldet

Im Februar haben sich 617 Personen neu oder erneut arbeitslos gemeldet, davon kamen 260 aus einer Beschäftigung und 161 aus einer Ausbildung oder Weiterbildungsmaßnahme. Im Gegenzug konnten 683 die Arbeitslosigkeit beenden, 174 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf und 219 begannen eine Aus- oder Weiterbildung.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist weiterhin hoch. Von den Arbeitgebern wurden im Februar 300 neue Arbeitsstellen gemeldet, 165 mehr als im Januar, aber 92 weniger als vor einem Jahr. Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind im Landkreis Donau-Ries derzeit 1653 freie Arbeitsstellen (53 mehr als vor einem Monat und zwölf weniger als im Vorjahr). Die Bereiche, in denen am häufigsten Personal gesucht wird, sind Lager, Verkauf, Elektrotechnik, Maschinenbau, Kraftfahrzeugtechnik, Büro- und Sekretariat, Holz-, Möbel- und Innenausbau, elektrische Betriebstechnik, Sanitär- Heizungs- und Klimatechnik und Kranführer. (AZ)