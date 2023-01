Donauwörth

06:00 Uhr

Mitmachen ist "Ehrensache": Die Sternsinger sind wieder unterwegs

In Donauwörth und der ganzen Region sind heuer wieder Sternsinger unterwegs - hier mit Stadtpfarrer und Dekan Robert Neuner in der Innenstadt. Sie sammeln heuer für bedürftige Kinder in Asien.

Plus Zwei Jahre der Pandemie haben auch die traditionsreiche Wohltätigkeitsaktion der katholischen Kirche lahmgelegt. Heuer sind die Mädchen und Buben wieder unterwegs.

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Sie sind wieder da. In funkelnd-bunten, orientalisch anmutenden Gewändern ziehen dieser Tage grüppchenweise die Sternsinger durch die Straßen in der gesamten Region. In den vergangenen zwei Jahren waren sie nicht zu sehen - die Corona-Pandemie machte auch der traditionellen Wohltätigkeitsaktion der katholischen Kirche einen unschönen Strich durch die Rechnung. Aber: Ist wirklich alles wieder beim Alten?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen