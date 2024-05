Dieb nimmt teures Handy aus Einkaufswagen mit

Die Besitzerin war unachtsam und hatte das Gerät offen herumliegen. Die spätere Suche blieb erfolglos.

In einer Einkaufsmeile im Neurieder Weg in Donauwörth wurde am Dienstag in den frühen Abendstunden eine junge Frau Opfer eines Diebs. Nach Angaben der Polizei stahl ein Unbekannter ihr Mobiltelefon. Die Kundin war unachtsam und ließ das teure Gerät unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegen, während sie sich kurzzeitig anderen Dingen widmete. Als sie nach dem Einkauf das Fehlen ihres Mobilfunkgerätes bemerkte, war es bereits zu spät. Eine Suche war erfolglos. (AZ)