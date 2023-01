Donauwörth

Dieseldiebe stechen Loch in Lastwagentank und zapfen Kraftstoff ab

So könnte der Tank eines Lastwagens ausgesehen haben, in den Unbekannte in Donauwörth ein Loch gestochen haben, um Diesel zu klauen.

In Donauwörth kommt es am Wochenende zum Dieseldiebstahl. Der betroffene Lastwagen stand direkt an einer Firma geparkt.

Bisher unbekannte Täterinnen oder Täter stachen bei einem geparkten Iveco-Lastwagen am Samstag ein kleines Loch in den Tank und zapften etwa 30 Liter Dieselkraftstoff ab. Laut Polizei wurde das Loch vermutlich mit einem Schraubendreher verursacht. Der Lastwagen eines Gewerbebetriebes stand direkt an der Firma geparkt. Der Sachschaden wird auf 350 Euro geschätzt, der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 60 Euro. Der genaue Tatzeitpunkt ist nicht bekannt. Wer hierzu Hinweise geben kann, wird von der Polizei gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906-70 66 70 zu melden. Zu Dieseldiebstählen kommt es in der Region immer wieder. Oft schlagen die Täterinnen und Täter im Bereich der Bundesstraßen zu. (AZ)

