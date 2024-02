Donauwörth

vor 17 Min.

Donauwörther Händlerin wechselt für neue RTL-Show die Seiten

Für die neue Serie "Seitenwechsel" drehte am Freitag ein RTL-Fernsehteam im Laden von Katrin Gleißner in Donauwörth.

Plus Mit ihrem Second-Hand-Geschäft hat Katrin Gleißner die Aufmerksamkeit des Fernsehsenders auf sich gezogen - und wird nun Teil eines neuen Fernsehformats.

Von Helmut Bissinger Artikel anhören Shape

Die meisten ihrer Kunden sind zwischen 40 und 80 Jahre alt. Die Jüngeren gehören nicht zu den gängigen Besuchern in Katrin Gleißners Laden in der Reichsstraße. Dass die Einzelhandelskauffrau kein Geschäft nach herkömmlichem Muster betreibt, ist jetzt auch Fernsehmachern aus München aufgefallen. Am Freitag jedenfalls rückte im Second-Hand-Geschäft „Second Life Style“ ein RTL-Team an, um über die Geschäftsidee der Donauwörtherin zu berichten und sie so ganz nebenbei kräftig zu überraschen.

Hinter dem Dreh steht nämlich eine witzige Idee der Produktionsfirma. Das hat Katrin Gleißner erst spontan erfahren. Es geht in dem Fernsehbeitrag um einen Perspektivwechsel: Die Donauwörtherin wird demnächst eine Kürschnermeisterin aus München treffen und ihr in deren Atelier nicht nur über die Schulter schauen, sondern auch in deren Leben schlüpfen. Andererseits kommt die Kürschnerin für einen Tag nach Donauwörth, um im Secondhandladen Gleißners Arbeit zu übernehmen. „Seitenwechsel“ heißt das Format. „Die Welt einmal mit anderen Augen sehen ist das Thema“, erzählt die Aufnahmeleiterin Martina Kundinger, die - wie es der Zufall will - aus Donauwörth stammt. Sie verspricht sich skurrile Situationen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen