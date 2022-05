Donauwörther Stadtrat Gustav Dinger hört auf

Plus Donauwörths ÖDP-Stadtrat und Denkmalschutz-Referent Gustav Dinger legt sein Mandat überraschend nieder. Das sind die Gründe für die Entscheidung.

Es war eine Überraschung für die meisten seiner Kollegen in der jüngsten Sitzung des Donauwörther Stadtrats: Gustav Dinger legt sein Mandat im Magistrat nieder. Dinger galt als kritischer, hinterfragender und äußerst engagierter Stadtrat. Er war das einzige Ratsmitglied der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) in Donauwörth.