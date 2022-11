Donauwörth

04:00 Uhr

Donauwörths Lichternacht - zwischen Kunst, Kulinarik und Kaufen

Plus Kulturbegeisterte und nächtliche Einkaufsbummler kamen wieder ganz auf ihre Kosten. Am Samstag wurde nach Einbruch der Dunkelheit die Altstadt erfüllt von Klängen, Kunst und Illumination. Viele hundert Passanten flanierten durch die Straßen.

Von Barbara Würmseher Artikel anhören Shape

Wenn im Herbst die Tage kürzer, kälter und grauer werden, erblüht Donauwörths Kultur- und Genusslandschaft in einer Nacht umso länger, wärmer und bunter. Voll von effektvoller Illumination und abgerundet durch nächtliche Einkaufs-Freuden und kulinarische Erlebnisse geriet die Kunst- und Lichternacht der City-Initiative (CID) auch diesmal zu einem sinnlichen Spaziergang durch die Altstadt. Malerei, Skulpturen und Fotografie an besonderen Orten, ­Livemusik, die zum Schwingen brachte, Kochkunst, die die Geschmacksnerven verwöhnte ... Es war nicht schwer, sich in den herrlich milden Abendstunden des Samstags bis zur Mitternacht im satten Gesamtpaket so vieler Eindrücke zu verlieren.

