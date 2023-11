Drei Unfallfluchten in Donauwörth: Polizei bittet um Hinweise

In Donauwörth flüchten die Verursacher von Unfällen in der Klostergasse, auf dem Kaufland-Parkplatz und an der Dillinger Straße.

Die Polizei meldet drei Unfallfluchten aus dem Donauwörther Stadtgebiet. Eines der Opfer parke sein Auto am Montag zwischen 6.20 und 13.30 Uhr in der Klostergasse. Als der 61-Jährige zu dem schwarzen Renault Megane zurückkehrte, stellte er an diesem einen Streifschaden hinten links fest. Die Reparatur dürfte rund 2000 Euro kosten. Ebenfalls am Montag streifte ein Unbekannter mit seinem Pkw zwischen 12 und 13.30 Uhr einen silberfarbenen Fiat Punto, der auf dem Parkplatz am Kaufland abgestellt war. Geschädigter war wieder ein 61-Jähriger. Der Sachschaden an seinem Auto dürfte knapp 2000 Euro betragen. In beiden Fällen sicherten Beamte Fremdlackspuren und informierten die Unfallfluchtfahnder der Verkehrspolizei.

Die dritte Unfallflucht passierte in den vergangenen Tagen vor der Firma Fressnapf in der Dillinger Straße. Dort prallte vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers ein Wagen gegen einen Internet- und Telekommunikations-Verteilerkasten und riss diesen aus der Verankerung. Schaden: etwa 1500 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet in allen drei Fällen um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)