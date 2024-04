Dreiste Kundin macht Kleidungsstück um 50 Euro billiger

Die 43-Jährige fiel in einem Kaufhaus auf, als sie Ware umetikettierte. Nun wurde sie angezeigt.

Eine dreiste Betrügerin hat am Donnerstag in einem Warenhaus in der Donauwörther Bahnhofstraße einfach das Preisschild eines Kleidungsstücks umetikettiert, um dadurch die Ware um 50 Euro zu "reduzieren". Die Frau fiel einer Angestellten gegen 11 Uhr auf, die daraufhin die Polizei holte. Die Beamten zeigten die 43-jährige Kundin wegen Betrugsverdachts an. (AZ)