Drogen und verbotenes Messer in Donauwörth

Besuch von der Polizei hatte ein 21-Jähriger in Donauwörth. Er hat sich doppelt strafbar gemacht.

Die Polizei hat am frühen Montagmorgen in einer Wohnung in Donauwörth Rauschgift und eine verbotene Waffe sichergestellt. Die Beamten hatten einen 21-Jährigen im Visier. In dessen Räumen entdeckten die Einsatzkräfte eine Tüte mit sogenannten Psilocybinpilzen. Die fallen unter das Betäubungsmittelgesetz. Zudem lag in der Wohnung ein Butterflymesser. Dieses ist nach dem Waffengesetz verboten. Gegen den jungen Mann läuft jetzt eine Strafanzeige. (AZ)

