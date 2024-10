Eierwerfer beschädigen Haus in der Donauwörther Parkstadt

In der Zeit zwischen Montag, 9 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr warfen bislang unbekannte Täter mehrere rohe Eier gegen ein gekipptes Fenster eines Hauses in der Andreas-Mayer-Straße in der Donauwörther Parkstadt. Durch die geplatzten Eier wurden das Fensterglas, der Fensterrahmen, sowie die Zimmerwand im Gebäudeinneren verunreinigt. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein. Zeugen des Vorfalls oder Personen, welche sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0906/706670 bei der Polizeiinspektion Donauwörth zu melden. (AZ)

