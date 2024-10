Ein starkes Stück für starke Jugendliche

Finanziert von energie schwaben spielte das Eukitea-Theater in der Ludwig-Auer-Mittelschule für Jugendliche aus Asbach-Bäumenheim und Donauwörth das Stück „Marco, bist du stark?“. Dieses Stück handelt von einem Jugendlichen, der auf der Suche nach Halt und Anerkennung ist und in einem wahren Gefühlschaos jede Orientierung zu verlieren droht: In Anlehnung an eine wahre Geschichte wird die Entwicklung eines vernachlässigten Jungen gezeigt, der zunächst in eine Spirale der Gewalt gerät und sich unter dem Einfluss falscher Freunde radikalisiert. Schließlich kommt er mit Hilfe von zwei Menschen, die im richtigen Moment für ihn da sind, wieder heraus. Dieses interaktive Mutmach-Stück kann Jugendlichen dabei helfen, mit extremen Gefühlen umzugehen und ihre eigene Mitte zu finden. Denn immer wieder wurde die Handlung unterbrochen und die beiden Schauspieler, denen es mit Hilfe von wenigen Requisiten gelang, sieben verschiedene Personen zu verkörpern, kamen mit den Zuschauern ins Gespräch. So konnten die Jugendlichen den Inhalt und die Handlungsmotive gut verstehen und verarbeiten. Schulleiterin Heike Ritzka dankte den beiden Akteuren für große Schauspielkunst und energie schwaben für die Finanzierung dieses lebensnahen und aktuellen Theaterstückes. (AZ)

