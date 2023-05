Einbrecher richten hohen Schaden in Indoor-Spielgelände in Donauwörth an

Sie zerstörten Spielgeräte durch Vandalismus. Der Schaden beträgt rund 40.000 Euro.

Ein ehemaliges Indoor-Spielgelände in Donauwörth erhielt ungebetenen Besuch. Nach Polizeiangaben drangen dort in den vergangenen Maitagen bislang unbekannte Tatverdächtige in die dortige Halle in der Zirgesheimer Straße ein. Die dort noch eingelagerten Geräte wurden durch Vandalismus komplett zerstört sowie mehrere Automaten aufgebrochen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 40.000 Euro. Die Polizei leitete ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen unbekannt ein. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der PI Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)