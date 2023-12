Donauwörth

18:30 Uhr

Eine ganz besondere Atmosphäre bei der Parkstädter Weihnacht

Plus Der kleine Weihnachtsmarkt auf dem Platz der Begegnung lockt viele Besucherinnen und Besucher. Durch den Wintereinbruch herrscht eine ganz besondere Stimmung.

Von Fabian Kapfer Artikel anhören Shape

Die Jugendkapelle Donauwörth stimmt am späten Freitagnachmittag ein Lied an, das passender nicht sein könnte: Den Klassiker "Schneeflöckchen, Weißröckchen" singen auf dem Platz der Begegnung in der Parkstadt nicht nur die Musikerinnen und Musiker auf der Bühne. Auch viele Erwachsene und Kinder stimmen mit ein, während aus dem dunklen Himmel unzählige Schneeflocken fallen. Die Parkstädter Weihnacht ist in diesem Jahr in Winterstimmung und die Beteiligten hätten sich wohl kein passenderes Wetter wünschen können.

Das Gelände ist nicht besonders groß, trotzdem versprüht die Parkstädter Weihnacht eine gemütliche Atmosphäre. Viele Düfte steigen bei einem kleinen Rundgang in die Nase. Freilich zählt dazu der Geruch von Glühwein und Punsch, den die Besucherinnen und Besucher meist in den Händen halten, um sich etwas aufzuwärmen. Aber auch die Essensstände sind schnell auszumachen. Es gibt beispielsweise Kässpatzen, Pommes, Bratwürste oder Steaks in der Semmel. Auch ein Stand mit einer ukrainischen Spezialität ist vertreten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen