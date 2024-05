Donauwörth

18:00 Uhr

Emotionale Debatte um den Donauwörther Stadthof

Plus Der Stadthof in Donauwörth hat eine zentrale Lage direkt am Rathaus und Parkplätze vor der Tür. Zuletzt gab es eine rege Diskussion ums städtische Vorkaufsrecht.

Von Thomas Hilgendorf

Er ist nicht unbedingt eine Perle in der Stadt, aber er erfüllt seinen Zweck. Der Stadthof liegt etwas versteckt zwischen dem Hintereingang des Rathauses und den Überresten der alten Stadtmauer in Donauwörth. Manche kennen das Areal auch nur als Parkplatz, wenngleich als einen sehr zentralen. Ein größerer Gebäudekomplex steht dort seit Längerem leer. Ein ortsansässiger Investor will jetzt etwas daraus machen. Im städtischen Bauausschuss wähnte man sich zuletzt mangelhaft informiert – und debattierte darüber, ob nicht neue Räume für die Stadtverwaltung besser wären, Stichwort: Vorkaufsrecht. Die Debatte darüber geriet ziemlich emotional.

"Schlecht vorbereitet" sei das, mit dem man sich nun ad hoc beschäftigen müsse, hieß es jüngst im Sitzungssaal des Rathauses. "Uninformiert" fühlte sich ein weiteres Mitglied des Stadtrates. Es ging heiß her in der Sitzung, die sich mit der Zukunft eines Teiles des Stadthofes befasste. Der Grund für die emotionale Debatte lag unter anderem darin, dass das Rathaus – wie die meisten Verwaltungsgebäude im Lande – inzwischen aus allen Nähten platzt. Zuletzt mussten Teile des Bauamtes in angemietete Räume in der oberen Reichsstraße umziehen. Da lag es aus der Sicht des ein oder anderen Ratsmitglieds nahe, hinsichtlich des Gebäudekomplexes unweit des Rathauses über die Möglichkeit des Vorkaufs nachzudenken. Es regte sich allerdings Widerstand in den Reihen des Gremiums. Und auch die Verwaltung selbst wirkte wenig begeistert.

