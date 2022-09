Essen brennt an: Feuerwehr in Donauwörth im Einsatz

Ein piepsender Rauchmelder und Brandgeruch sorgen in der Donauwörther Parkstadt für Aufregung. Die Feuerwehr rückt an.

Ein vermeintlicher Brand in einer Wohnung in der Donauwörther Parkstadt hat am frühen Samstagabend für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Gegen 17.30 Uhr nahm der Polizei zufolge eine 33-Jährige den Alarm eines Rauchmelders in dem Gebäude in der Schlesierstraße wahr. Weil auf Klingeln niemand die Tür öffnete und Brandgeruch wahrnehmbar war, schlug die Zeugin Alarm.

Erst als gut ein Dutzend Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Donauwörth anrückte, um in die Wohnung zu gelangen, öffnete deren Inhaberin die Tür. Der betagten Frau, so stellte sich heraus, war das Essen in der Küche angebrannt. Zu Verletzungen oder Sachschaden kam es nicht. (AZ)