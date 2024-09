Fahrrad-Demo des ADFC Donau-Ries

Kürzlich organisierte der ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) Donau-Ries eine Fahrrad-Demo in Donauwörth, um alle für mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu sensibilisieren. „Die Schule hat wieder begonnen, morgens ist es dunkel, die Kinder sind im Straßenverkehr noch unsicher unterwegs,“ erklärt Johannes Thum, 2. Vorsitzender des ADFC. Da sei es besonders wichtig, den Focus auf mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu legen – nicht nur für die eigenen Kinder. Und so radelte man mit Polizeibegleitung von der Gebrüder-Röls-Schule in Riedlingen bis zum TKSV (Türkischer Kultur- und Sportverein). Hier hatte der ADFC einiges für die Teilnehmer organisiert. Das Polizeimotorrad der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth, das die Demo begleitet hatte, konnte von Nahem besichtigt werden, und der Polizist beantwortete die Fragen von Kindern und Eltern. Die Kinder konnten beim THW (Technischen Hilfswerk) Enten angeln und eine Holzbrücke bauen, beim KJR (Kreisjugendring) auf Pedalos ihr Gleichgewicht beweisen und bei der Verkehrswacht Donauwörth sich selbst überzeugen, wie der Helm schwere Kopfverletzungen vermeiden kann. Sogar leckere Kekse gab es an der Tombola des Nördlinger Klimacamps zu gewinnen. Beim AOK-Stand konnten alle selber erfahren, wie sich beim Dosenwerfen 0,8 Promille auf die eigene Treffsicherheit auswirken. Im Moment läuft an den Schulen noch bis zum 27. September die landkreisweite Aktion ‚Autofrei zu Kita und Schule‘, bei wir als ADFC Donau-Ries Partner des Landkreises sind,“ so Thum. Im Frühjahr 2025 werde man an der Gewinnerschule einen Fahrsicherheitstag anbieten. Auch das seien wichtige Aktionen, um alle Verkehrsteilnehmer für mehr Sicherheit und Respekt im Straßenverkehr zu sensibilisieren. (AZ)

Simone Wiedemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

ADFC Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis