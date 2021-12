Donauwörth

vor 23 Min.

Für schnelle Nachrichten: Airbus liefert erste H160 nach Japan

So sieht die erste H160 aus, die Airbus Helicopters nun ausgeliefert hat. Der Hubschrauber fliegt künftig in Japan und soll unter anderem für Fernseh- und Radiosendern unterwegs sein.

Plus Airbus Helicopters schlägt in seiner Firmengeschichte ein neues Kapitel auf. Das Unternehmen liefert den ersten Hubschrauber vom Typ H160 aus - nach Japan.

Von Wolfgang Widemann

Es ist ein Ereignis, dass es in dieser Branche nur alle paar Jahre gibt: Die Firma Airbus Helicopters hat am Freitag die erste Maschine eines völlig neu entwickelten Hubschrauber-Modells ausgeliefert. Die Maschine vom Typ H160 fliegt künftig in Japan.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen