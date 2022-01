Donauwörth

06:00 Uhr

Gefahr im Verzug: Mauer an Kindergarten in Donauwörth ist instabil

Die Mauer des Auergartens auf dem Donauwörther Heilig Kreuz-Areal grenzt an den dortigen Kindergarten. Sie ist einsturzgefährdet. Auf die akute Gefahr weist ein Schild hin.

Plus Der Donauwörther Kindergarten Heilig Kreuz wurde vor Weihnachten geräumt, da die angrenzende Mauer nicht in Ordnung ist. Was passiert mit den Kindern?

Von Barbara Würmseher

Aufregende Zeiten für den Heilig Kreuz-Kindergarten in Donauwörth. Binnen weniger Tage haben sich dort die Ereignisse überschlagen. Zunächst musste rechtzeitig zu den Weihnachtsferien die Einrichtung geräumt werden, da die angrenzende Mauer, die den Hang zum Auergarten hin abstützt, instabil ist. Es gibt ein aktuelles Gutachten, das wohl statische Mängel bestätigt. Eine Absperrung und ein Schild mit der Aufschrift "Gefahr im Verzug" weisen auf die derzeit unsichere Situation hin. Die sonst übliche Ferien-Notgruppe kann infolgedessen aktuell nicht in der Kindertagesstätte angeboten werden, wie Peter Kosak, Vorstand der Pädagogischen Stiftung Cassianeum, Träger des Kindergartens, auf Anfrage unserer Redaktion sagt.

