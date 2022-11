Geparktes Auto wird angefahren: Verursacher flüchtet vom Unfallort

Eine Fahrerin oder ein Fahrer streift in Donauwörth ein geparktes Auto und entfernt sich vom Ort des Geschehens. Die Polizei bittet um Hinweise

Zwischen Freitagnacht und Samstagnachmittag streifte eine unbekannte Person in der Schillerstraße in Donauwörth laut Polizei einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes. An der linken Fahrzeugseite entstanden Schrammen, der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei 2000 Euro. Die Verursacherin oder der Verursacher hat sich vom Unfallort entfernt.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670 in Verbindung setzen. (AZ)