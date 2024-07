Geschafft! St. Ursula feiert 55 Absolventinnen des Jahres 2024

Icon Vergrößern Klasse 10a mit Schulleitung und Klassenlehrerin Karin Schäffer Foto: Karin Schäffler Icon Schließen Schließen Klasse 10a mit Schulleitung und Klassenlehrerin Karin Schäffer Foto: Karin Schäffler

An einem strahlenden – und heißen - Sommerabend versammelten sich unsere Absolventinnen mit ihren Familien und Gästen im Atrium der Schule, um ihre Zeugnisse in Empfang zu nehmen. Zu Beginn der Veranstaltung wurde von den beiden Geistlichen, Dekan Robert Neuner und Dekan Frank Wagner zusammen mit Schülerinnen eine Andacht gestaltet. Dabei verglichen die Absolventinnen ihre eigene Situation mit der Löwenzahnblume: Diese hat starke Wurzeln und benötigt Zeit und Kraft, bis sie zur Blüte kommt. Nach der Blüte fliegen die neuen Samen wie kleine Segelschirme in alle Richtungen, um wiederum neue Wurzeln in einem anderen Boden zu schlagen. Die folgende Feier wurde musikalisch von Absolventinnen (Jackie Odhiambo und Pia Spenninger: Gesang; Anna-Lena Strodel: Tenorhorn) begleitet. Ganz besonders freuten sich alle über eine gelungene Überraschung: Der ehemalige Schulleiter Peter Müller und sein Nachfolger Tobias Freißler brachten den zukünftigen Ehemaligen ein Ständchen mit Gitarre und Keyboard und sangen einen für die Feier passend umgedichteten Text zum Lied “Ein Kompliment” von den Sportfreunden Stiller. Aber auch die Lehrer bekamen dieses Jahr ein Zeugnis überreicht. Zur großen allgemeinen Erleichterung hatten dabei alle das Klassenziel erreicht und dürfen damit ihren Job weiter ausüben. Schon war der feierliche Moment da, die Überreichung der Zeugnisse. Jede einzelne der Schülerinnen kann zu Recht stolz auf ihre Leistung sein, den Realschulabschluss erfolgreich bestanden zu haben. Dabei gelang 13 der 55 Teilnehmerinnen der Abschluss mit einer 1 vor dem Komma. Besondere Erwähnung verdient hierbei Maya Stöffelmeir, Klasse 10 a, mit der Traumnote von 1,00. Eine hervorragende Leistung! Nach dem gemeinsamen Song „Auf uns“ von Andreas Bourani ließen die Schülerinnen ihre Freude und Hoffnungen für die Zukunft mit vielen bunten Luftballons in den Himmel steigen und die gelungene Veranstaltung konnte bei einem kleinen Sektempfang in der Mensa der Schule ausklingen.