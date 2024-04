Donauwörth

vor 19 Min.

Getränke Dengler in Donauwörth: "Eine große Familie, die zusammenhält"

Plus Beruf, Hobby, Leidenschaft – für die Denglers ist ihr Geschäft mehr als nur die Arbeit. Sie machen alles mit Freude und genießen dabei die Zeit mit der Familie.

Von Lara Schmidler

Wer zum ersten Mal den Getränkemarkt Dengler in der Dillinger Straße in Donauwörth betritt, der dürfte überrascht sein. In zwei Verkaufsräumen lagert hier alles, was man für eine ordentliche Party brauchen kann – vom zünftigen Bier über Spirituosen aller Art bis hin zum 3000-Euro-Cognac. Die Leitung des Geschäfts hat Vater Werner an Tochter Tanja übergeben, er arbeitet jedoch weiterhin jeden Tag mit, ebenso wie Mutter Michaela. Dass sie dabei teilweise sieben Tage pro Woche in ihrem Betrieb verbringen, stört die drei nicht, im Gegenteil.

Entspannt sitzen die drei Denglers, Mutter, Vater und Tochter, am Tresen im hinteren Geschäftsraum. Immer wieder klingelt während des Gesprächs das Telefon oder Kundschaft betritt den Laden ("Hilfe, ein Notfall! Ich brauche Getränke!"), was jedoch keinen der drei aus der Ruhe bringt. Routiniert werden Bestellungen abgehandelt und Wünsche erfüllt, der Ton stets freundlich und gut gelaunt. "Wir sehen das nicht als Arbeit, wir machen alles mit Spaß", erklärt Werner Dengler. Mit einem Großteil der Kunden pflege die Familie ein hervorragendes Verhältnis. "Darauf legen wir auch viel Wert", sagt Tochter Tanja. Wenn ein Verein etwa eine E-Mail schicke und um ein schriftliches Angebot bitte, werde das immer abgelehnt. "Wir sagen zu allen, kommt mit zwei oder drei Mann vorbei, dann können wir uns kennenlernen", so Werner Dengler.

