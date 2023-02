Donauwörth

Gewerbe- und Grundsteuer bleiben in Donauwörth vorerst stabil

Vieles wird zurzeit teurer - es gibt aber auch gute Nachrichten: In Donauwörth hat der Stadtrat von Steuererhöhungen abgesehen.

Plus In Donauwörth werden die beiden wichtigen Steuern nicht erhöht. Allerdings gab es im Stadtrat auch Rufe nach einer Steuersenkung.

Für alle steuerpflichtigen Bürgerinnen und Bürger Donauwörths ist es erst einmal eine gute Nachricht: Die Gewerbesteuer und die Grundsteuern bleiben heuer in der Großen Kreisstadt stabil. Wie die Verwaltung in der Stadtratssitzung am Montagabend äußerte, waren dem Entscheid jedoch intensive Diskussionen vorausgegangen.

