Anzeigen für E-Scooter-Fahrer ohne aktuelle Versicherung

In Donauwörth und Harburg fallen der Polizei drei E-Tretroller-Fahrer mit veralteten Plaketten auf ihren Gefährten auf. Alle müssen absteigen.

E-Scooter, also Tretroller mit Elektroantrieb, brauchen eine aktuelle Versicherung. Das wurde spätestens nach Polizeikontrollen am Donnerstag drei Fahrern in Donauwörth und Harburg klar. Auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg der Neudegger Allee war laut Polizei eine 35-jährige Donauwörtherin auf ihrem E-Scooter mit einer veralteten Plakette aus dem Jahr 2022 unterwegs. Ebenfalls noch mit einem grünen Versicherungskennzeichen auf seinem Elektrotretroller fuhr ein 23-jähriger Donauwörther in der Berger Vorstadt.

Bereits zuvor war den Beamten in der Oskar-Märker-Straße in Harburg ein 20-jähriger Mann aufgefallen, der an seinem E-Scooter gar noch das blaue Kennzeichen aus 2021 montiert hatte. In allen Fällen untersagten die Polizisten die Weiterfahrt bis zum Abschluss eines neuen Versicherungsvertrages. (AZ)

