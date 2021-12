Donauwörth

vor 50 Min.

Hat ein Polizist in Donauwörth zugeschlagen oder nicht?

Plus Der Prozess gegen zwei Beamte der Inspektion in Donauwörth geht in die zweite Runde. Nach Vorfall in Klinik kämpfen die Polizisten um ihre Zukunft.

Von Wolfgang Widemann

Es war ein unangenehmer Einsatz für zwei Polizisten in Donauwörth. Am frühen Abend des 22. Mai 2020, gleich nach dem Beginn der Nachtschicht, mussten sie sich in der örtlichen Donau-Ries-Klinik um einen Betrunkenen kümmern, der sich bei einem Sturz in Asbach-Bäumenheim verletzt hatte und dann Selbstmordabsichten äußerte. Der junge Mann wollte sich in der Klinik nicht behandeln lassen, war immer wieder aggressiv, beleidigte jeden, den er erblickte und spuckte schließlich einem der Polizisten einen "Hering" ins Gesicht. Der Fall hat ein viel diskutiertes juristisches Nachspiel - nicht für den widerspenstigen Patienten, sondern für die beiden Gesetzeshüter. Denn einer von ihnen soll den Mann nach der Spuckattacke geschlagen haben, der andere soll dies gedeckt haben. Das Amtsgericht verurteilte die Beamten in erster Instanz zu saftigen Strafen. Seit Donnerstag geht das juristische Tauziehen in die zweite Runde. Vor dem Landgericht Augsburg kämpfen der 27- und der 29-Jährige um ihren Job.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen