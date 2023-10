Hecke brennt auf drei Meter lichterloh - Polizei sucht den Brandstifter

In der Donauwörther Parkstadt wäre es beinahe zu einem schlimmeren Brand gekommen, hätten Anwohner nicht sofort geistesgegenwärtig reagiert.

Ein Unbekannter verursachte hohen Sachschaden, als er am Dienstag in der Parkstadt mutwillig eine Hecke in Brand setzte. Wie die Polizei mitteilt, stahl der Täter zunächst zielgerichtet eine brennende Gartenfackel, die vor einem Haus in der Schlesierstraße steckte. Dann entzündete er damit eine Wachholderhecke auf einem Wohngrundstück in der benachbarten Sudetenstraße. Die Flammen fraßen sich durch das Gehölz, das schließlich auf einer Länge von drei Metern in Vollbrand stand. Die Polizei gibt den Schaden mit etwa 3000 Euro an. Nur durch beherztes Eingreifen konnte Schlimmeres verhindert werden. Der Hauseigentümer, ein Nachbarn sowie ein dazukommender Jugendlicher handelten sofort und verhinderten dadurch, dass das Feuer auf angrenzende Gebäude übergriff. 15 Einsatzkräfte der Donauwörther Feuerwehr löschten den Brand schließlich vollständig ab. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und Sachbeschädigung durch Brandlegung. Wer sachdienliche Hinweise zum Täter Person geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der PI Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)