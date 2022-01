Donauwörth

Hochwasser: Donauwörth soll sicherer werden

Der Hochwasserschutz an der Donau, hier ein Abschnitt zwischen Donauwörth und Marxheim, steht immer wieder in der Diskussion.

Plus Experten sehen Lücken beim Hochwasserschutz in und rund um Donauwörth. Wo es Anpassungen geben soll und welche Stadtteile im Fokus stehen.

Von Thomas Hilgendorf

Bei der (digitalen) Bürgerversammlung in Donauwörth ließ eine Präsentation, die Oberbürgermeister Jürgen Sorré den Bürgerinnen und Bürgern zeigte, besonders aufhorchen: Sie zeigte die Stadt Donauwörth, die - das lässt sich so salopp beschreiben - ziemlich blau eingefärbt einer Seenlandschaft gleicht. Zu sehen war ein Szenario nach einem mehr als großen Hochwasserereignis. Und zu sehen war eben auch: In und rund um Donauwörth braucht es offensichtlich einige Anpassungen beim Hochwasserschutz. Sonst würde das Wasser der Flüsse durch die Schwachstellen einige Gebiete überfluten.

