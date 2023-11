Hoher Schaden nach Unfall mit zwei Autos auf der B16

Als ein Autofahrer in Donauwörth auf die B16 auffährt, verursacht er einen Unfall. Beide Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden.

Ein 58-jähriger Autofahrer hat am Dienstag in Donauwörth einen Pkw übersehen und einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann gegen 14.15 Uhr von der Wehrholzstraße nach links auf die Südspange der B16 in Richtung der B2 auffahren. Dabei übersah er den von links auf der Bundesstraße in Richtung Tapfheim herannahenden Wagen eines 62-Jährigen.

Unfall bei Donauwörth mit 22.000 Euro Schaden

An beiden Pkw wurde durch den folgenden Zusammenstoß die komplette Fahrzeugfront beschädigt, beide Autos mussten abgeschleppt werden. 15 Einsatzkräfte der Donauwörther Feuerwehr waren unter anderem für Absperrmaßnahmen vor Ort. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 22.000 Euro, die beiden Männer blieben unverletzt.

Bis die Unfallaufnahme beendet war, kam es zu deutlichen Verkehrsbehinderungen auf der Südspange sowie der Artur-Proeller-Straße. Der 58-Jährige erhielt eine Anzeige. (AZ)

