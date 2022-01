Illustratorin aus Donauwörth haucht Kinderbüchern Leben ein

Plus Gabriele Dal Lago hat ihr Hobby zum Beruf gemacht: Die Donauwörtherin ist Kinderbuchillustratorin. Was den Job für sie einzigartig macht.

Leni, ein kleines, braunhaariges Mädchen mit rosafarbener Haarspange, und ihr Bruder Matteo mit den blau gepunkteten Socken und den strohblonden Haaren sind Bilderbuchgeschwister und verdanken ihr Aussehen der Fantasie ihrer Illustratorin. Gabriele Dal Lago aus Donauwörth hat schon einigen Büchern mit ihren Zeichnungen Leben eingehaucht - unter anderem auch der Kinderlektüre "Mach auf! Schau rein! Bei mir zu Hause", der Leni und Matteo entspringen.