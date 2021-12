Warum Adventskalender so wichtig sind

Wann ist endlich Weihachten? Warum wir uns mit Adventskalendern die Zeit bis Heilig Abend verkürzen, erklärt der DZ-Weihnachtsexperte.

„Es rappelt im Kalender“ – mit diesen Worten stimmt ein deutscher Erotikversand im Jahr 2021 seine Kundschaft auf die staade Zeit ein. Der Adventskalender der besagten Firma enthält „24 sinnliche Überraschungen“. Reisen wir zurück in das Jahr 1895: Der sächsische Kirchen- und Historienmaler Karl Gottlob Schönherr (1824-1906) hat einen Satz von Anhängern aus Papier in der Form von Weinblättern gestaltet, bedruckte mit schwierig zu deutenden Sprüchen aus der Heiligen Schrift. Beamen wir uns als nächstes nach Rocky Beach, im Dezember des Jahres 2012. Die drei Detektive Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews sind grade dabei, einen weihnachtlichen Fall zu lösen. Das Abenteuer können die Fans der Serie als Hörspiel in 24 Kapiteln miterleben.

Wie vertreibt man sich die Zeit bis Weihnachten?

Drei Adventskalender, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Drei mehr oder weniger willkürlich ausgewählte Beispiele, die für unglaubliche Vielfalt der Adventskalender stehen. Sie zeugen von der Veränderung, der die Adventszeit unterworfen ist. War sie ursprünglich eine vorbereitende Zeit des Innehaltens, der Besinnung und des Fastens, ist sei heute eher Vorbereitung im Sinne einer Vorwegnahme zahlreicher Weihnachtsfreuden.



In Wemding ist das ganze Rathaus zu einem Adventskalender gestaltet worden. Was verbirgt sich wohl hinter Fenster Nummer 24? Foto: Szilvia Izsó

Der Adventskalender – denken wir an die Form, die immer noch weit verbreitet ist, ein Bild auf Karton mit 24 Türchen – ist vielleicht das symbolischste unter allen Weihnachtssymbolen. Nicht nur, dass auf dem Bild und hinter jedem Türchen meist ein weihnachtliches Zeichen zu sehen ist: eine Kerze, ein Engel, ein Lebkuchen und am 24. Dezember dann die Krippe. Der Kalender ist auch selbst ein Symbol für die Vorfreude im Advent und ihre Erfüllung am Heiligen Abend.

Dem Nachwuchs beim Zählen bis 24 helfen

Wie so viele Weihnachtstraditionen stammt auch der Adventskalender aus dem protestantischen Teil Deutschlands. Im 19. Jahrhundert hatte sich Weihnachten zu dem Familienfest entwickelt, das wir heute kennen. Im Mittelpunkt dieses Festes stehen die Kinder und die können es gar nicht erwarten, bis der Heilige Abend endlich da ist. Allein schon um nicht jeden Tag aufs Neue die Frage „wie lange dauert es noch?“ beantworten zu müssen, werden viele Eltern unabhängig voneinander auf die Idee gekommen sein, dem Nachwuchs beim Zählen zu helfen. Zu den frühen Adventskalendern gehört auch der, den der Theologe und Pädagoge Johann Hinrich Wichern 1839 in seinem Hamburger Waisenhaus einführte. Aus seiner Idee entwickelte sich später eine andere Tradition, nämlich der Adventskranz. Wichern steckte 24 Kerzen auf ein Wagenrad, von denen jeden Tag eine zusätzliche angezündet wurde.

Jeden Tag öffnet sich ein neues Fenster am Adventshaus in Zirgesheim - wie an einem überdimensionalen Adventskalender. Foto: Nadine Kamitz

Gedruckte Adventskalender kamen erst zu Anfang des 20. Jahrhunderts in die Geschäfte. 1902 erschien bei der Evangelischen Buchhandlung Friedrich Trümpler in Hamburg eine Weihnachtsuhr, bei der die Kinder einen Zeiger von der Zahl 13 bis zur 24 bewegen konnten. Bald gab es auch Abreißkalender oder solche mit Bildern zum Ausschneiden, die die Kinder ein Album kleben konnten. Manche Kalender begannen tatsächlich mit dem ersten Advent, der nicht unbedingt mit dem 1. Dezember zusammenfällt, andere erst mit dem Nikolaus-Tag.

Ein Pionier der Adventskalender war der schwäbische Pfarrerssohn Gerhard Lang, der 1903 den Kalender „Im Lande des Christkindes“ produzierte. Die Idee dazu verdankte der Verleger seiner Mutter. Diese hatte ihm die Zeit bis Weihnachten verkürzt, in dem sie 24 „Wibele“ genannte Biskuitkekse auf einem Karton befestigte, von denen er jeden Tag einen essen durfte. Ab den 1920er Jahren, als sich auch die Kalender mit Türchen durchsetzen, wurden die Darstellungen immer weltlicher: idyllische Szenen in der winterlichen Stadt oder im verschneiten Wald, der Weihnachtsmann im Automobil, im Zug, im Flugzeug. Anstatt christlicher Symbole erschienen hinter dem Türchen beliebte Geschenke, wie Puppe, Eisenbahn oder Schaukelpferd.

Die Schriftstellerin Cornelia Funke stellte 1989 in ihrem Buch „Hinter verzauberten Fenstern“ den modernen Schokoladenkalender als Symbol einer seelenlosen Geschäftemacherei dem traditionellen Türchenkalender gegenüber. Dabei sind Schokoladenkalender heute nur noch ein Tropfen im vorweihnachtlichen Kommerz-Ozean.

Als Kontrast propagieren kirchliche Kreise Varianten, die wieder auf das Warten auf die Ankunft des Erlösers Bezug nehmen. Da gibt es die Himmelsleiter, auf der sich das Christkind jeden Tag eine Sprosse nach unten hangelt oder die Futterkrippe, in der die Kinder jeden Tag einen Strohhalm legen, bis am 24. Dezember der Jesusknabe darauf gebettet wird. Eine sehr anspruchsvolle Version eines alternativen Kalenders nennt sich „Der Andere Advent“. Er enthält nachdenkliche, aber nicht unbedingt kirchenfromme Texte, die dazu anregen, sich mit dem Sinn der Advents- und Weihnachtszeit auseinanderzusetzen. Das besondere sind die Bilder. Die Auflage dieses Kalenders betrug im ersten Jahr 4000 Stück, heute verschickt der Verein über 700.000 davon in alle Welt.

Die persönlichste Variant ist der selbst befüllte und vielleicht sogar selbst gebastelte Kalender. Hier können wir alle unsere Liebe hineinstecken. Selbst gemacht – so wie die Adventskalender-Tradition begann, so ist sie auch heute noch am schönsten.