Donauwörth

vor 47 Min.

In Donauwörth steigen die Wasserpreise

Das kostbare Gut wird teurer: Donauwörth hebt die Wassergebühren an.

Plus Die Stadt Donauwörth sieht sich gezwungen, die Wassergebühren anzuheben. Woran das liegt und wie hoch die Preise nun ausfallen.

Von Thomas Hilgendorf

Das Wasser in Donauwörth wird teurer. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung vom Donnerstagabend im Tanzhaus beschlossen. Allerdings, so Oberbürgermeister Jürgen Sorré, habe man versucht, die Gebühren "moderat" anzupassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

