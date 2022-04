Jazz mit Luisa Hänsel in Donauwörth: Pure Emotion!

Plus Die Sängerin Luisa Hänsel trat mit ihrem Quintett im Donauwörther Zeughaus auf. Den fünf leidenschaftlichen Musikern zuzuhören, war ein Erlebnis.

Jazz im Donauwörther Zeughaus. Auf der Bühne stehen Luisa Hänsel und ihr Quintett - im Zuhörerraum sitzt ganz normales, ja bürgerliches Publikum. Was auffällt: Kaum eine/kaum einer bleibt ruhig auf den Stühlen. Es wippen die Füße, Köpfe und Beine bewegen sich im Takt, der Rhythmus schwappt sichtlich über die Bühnenrampe. Kann es einen besseren Beweis für die Behauptung geben, dass Jazz Bewegung ist, Emotion, ja Kommunikation? An diesem Abend kann keine Rede davon sein, dass Jazz nur verkopfte Musik für eine introvertierte männliche Minderheit ist. Luisa Hänsel und ihre Musiker räumen mit diesem Vorurteil gründlich auf!