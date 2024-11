Jugendfeuerwehr Schweinspoint besucht die FF Donauwörth

Kürzlich besuchte Jugendfeuerwehr Schweinspoint die FF Donauwörth. Einige Übungen hatten die Jugendlichen schon zu Hause mit ihren Betreuern absolviert und nun war es an der Zeit sich mal eine größere Wehr anzuschauen. Sehr beeindruckend war der große Fuhrpark der FF Donauwörth, dieser wurde von den dortigen Kameraden ausführlich vorgestellt und erklärt. Die Atemschutzübungsanlage war ein Höhepunkt der Besichtigung und jeder Jugendliche durfte die Strecke einmal durchlaufen. Durch die vielen neuen Eindrücke wurden die Jugendlichen in ihrem Interesse an der Feuerwehr weiterbestärkt.

