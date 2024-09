Jugendliche Ladendiebe auf frischer Tat ertappt

In einem Donauwörther Verbrauchermarkt in der Dillinger Straße bedienten sich am Montagmittag zwei 16-jährige Ladendiebe. Die beiden Jugendlichen steckten sich Getränke und Snackartikel in die Jackentaschen und wollten den Markt verlassen, ohne zu bezahlen. Das Personal beobachtete das Duo allerdings dabei und verständigte die Polizei. Auf die Jugendlichen kommt nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls zu. Die Erziehungsberechtigten wurden von der Polizei unmittelbar vom Vorfall in Kenntnis gesetzt. (AZ)

