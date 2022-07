Jugendliches Trio zündelt an Umspannhäuschen

Die Feuerwehr kann eine Ausbreitung des Brandes verhindern. Die drei Buben waren in Tränen aufgelöst, jedoch unverletzt.

Drei Buben - ein Elf- und zwei Zwölfjährige - kamen am Donnerstagabend gemeinsam auf die dumme Idee, mit einem Feuerzeug „ein bisschen zu zündeln". Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, versuchte das Trio gegen 18.45 Uhr, Holzplatten an einem Umspannverteilerhäuschen in der Michael-Imhof-Straße in Brand zu setzen. Die Platten kokelten jedoch lediglich an und begannen, zu rauchen. Um das Ganze zu befeuern, legten die Buben trockenes Gras dazu und zündete es an. Diese Kombination aus Holz und vertrocknetem Gras entflammte schließlich stark.

Erfolglos versuchte ein Bub, die lodernden Flammen mit seiner kleinen Wasserflasche zu löschen. Zeugen informierten schließlich per Notruf die Einsatzleitstelle. Zwölf Feuerwehrleute waren so schnell vor Ort, dass das Feuer nicht auf das Elektroverteilerhäuschen übergreifen konnte. Sie löschten die beiden Brandstellen ab. Messbarer Sachschaden entstand laut Auskunft der Feuerwehr nicht. Das Trio wartete - in Tränen aufgelöst, jedoch unverletzt - an der Brandstelle. Die eingesetzten Beamten der PI Donauwörth stellten das verwendete Feuerzeug sicher und übergaben die drei strafunmündigen Buben ihren Müttern. (AZ)