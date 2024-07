Oberbürgermeister Jürgen Sorré: „Selbstvorsorge ist eine Jedermannsaufgabe“

DZ: Die Hochwasserkatastrophe vom Juni steckt vielen noch in den Knochen, vor allem in den betroffenen Stadtteilen. Was wird jetzt unternommen seitens der Stadt um den Hochwasserschutz zu verbessern an den sensiblen Stellen?

JÜRGEN SORRÉ: Man merkt in der Tat, dass allen noch in den Knochen steckt, was passiert ist. Die Situation im Stadtteil Zusum ist hierbei besonders belastend. Dort stehen Existenzen auf dem Spiel. Momentan sind dort noch die Gutachter unterwegs, um die Schäden aufzunehmen. Bis heute ist noch keine Gesamtschadenssumme bekannt. Wir sind in Kontakt mit den Betroffenen und wir spüren natürlich die extreme Belastung. Das lässt keinen kalt. Ich habe in meiner Amtszeit viele Krisenszenarien erlebt: Corona, die Energiekrise, die Konsequenzen des Ukrainekriegs, die Proteste der Landwirte. Das, was nun im Juni geschah, war allerdings die größte persönliche Herausforderung in meiner bisherigen Amtszeit. Wir müssen versuchen, möglichst viele staatliche Hilfen zu bekommen. Der Blick muss aber auch nach vorn gerichtet sein, unter der Fragestellung: Was muss getan werden um den Schutz zu verbessern? Das Wasserwirtschaftsamt wertet derzeit alle Daten und Erfahrungswerte aus den Orten aus. Auch saßen wir zuletzt mit der Regierungspräsidentin in den besonders betroffenen Gebieten zusammen. Zudem haben wir jüngst im Stadtrat eine Petition erlassen zum Hochwasserschutz. Viele Jahre ist diesbezüglich zu wenig passiert. Das muss sich ändern.

Thomas Hilgendorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis