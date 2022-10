Kammerflimmern im Klassenzimmer: Donauwörther Schüler retten Mädchen das Leben

Plus Mitten im Klassenzimmer erleidet eine 13-Jährige einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Es ist ernst. Das beherzte Handeln der Schulsanitäter rettet ihr das Leben.

Der Religionsunterricht ist gerade zu Ende, als Lenas Herz aus dem Takt gerät. Die 13-Jährige kippt mitten im Klassenzimmer um: Kammerflimmern. Innerhalb weniger Sekunden versagt ihr Kreislauf, sie atmet nicht mehr, hat keinen Puls. In nur wenigen Minuten könnte das junge Leben der Schülerin zu Ende sein. Doch es kommt anders.