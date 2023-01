Kerze löst Brand in Schlafzimmer in Parkstadt aus

In einem Mehrfamilienhaus in der Donauwörther Parkstadt bricht ein Feuer aus. Die Bewohnerin bemerkt es gerade noch rechtzeitig, bevor Schlimmeres passiert.

Eine unbeaufsichtigte Kerze hat am Montag in der Donauwörther Parkstadt beinahe für einen größeren Brand gesorgt. Die Bewohnerin bemerkte diesen gerade noch rechtzeitig, bevor sich die Flammen in dem Mehrfamilienhaus in der Perchtoldsdorfer Straße ausgebreitet hätten.

Nach Erkenntnissen der Polizei zündete die 66-Jährige Montagabend die Kerze auf dem Fenstersims des Schlafzimmers im zweiten Stock des Gebäudes an und verließ den Raum. Nach einer Weile entzündeten sich die Gardinen und das Feuer breitete sich in einer Ecke des Schlafzimmers aus.

Die Donauwörther Feuerwehr schafft noch kokelnde Kleidungsstücke ins Freie

Durch den starken Rauch wurde die Frau, die sich in einem anderen Raum Wohnung aufhielt, auf den Brand aufmerksam. Glücklicherweise gelang es der Mieterin gemeinsam mit einem Bekannten, die Flammen selbst zu löschen, bis die Freiwillige Feuerwehr Donauwörth vor Ort war. Die rund 35 Einsatzkräfte schafften noch kokelnde Kleidungsstücke ins Freie und löschten sie dort vollends ab. Zudem überprüften die Feuerwehrleute die Wohnung mit einer Wärmebildkamera auf mögliche versteckte Glutnester.

Die Bewohner, die offenbar keine Verletzungen erlitten, blieben nach Auskunft von Stadtbrandinspektor Alexander Zobel in der teilweise verrußten Wohnung. Die Freiwillige Feuerwehr Berg wurde ebenfalls alarmiert, konnte aber auf der Anfahrt wieder "abbestellt" werden. (wwi/AZ)